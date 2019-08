Chương trình 'Carpool Karaoke' do danh hài James Corden làm chủ xị đã tung ra một video đặc biệt nhân dịp Giáng Sinh. James đã tổng hợp các cảnh quay những ngôi sao hàng đầu hát ca khúc 'All I Want For Christmas Is You' khi tham gia chương trình và ghép chúng lại thành một bản hợp ca vô cùng bắt tai.