8 giảng viên nòng cốt được chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn đã tốt nghiệp “Chương trình đào tạo lái xe an toàn Toyota” do Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công An tổ chức.