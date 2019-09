Cựu ca sĩ nhóm Girls Aloud lần đầu tham gia diễn xuất trong bộ phim 'What to expect when you’re expecting' của Hollywood. Hôm 29/8 vừa qua, dù có buổi làm việc vất vả ở trường quay Atlanta, vợ cũ của hậu vệ Ashley Cole vẫn tỏ ra rất vui vẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ảnh trên The Sun và Just Jared.>> Cheryl được so sánh với công nương Diana