Sáng 11/7, 34 người pha chế thức uống giỏi nhất ở 34 quốc gia bắt đầu bước vào ngày đầu tiên của tuần tranh giải bartender giỏi nhất thế giới (Diageo Reserve World Class Bartender of the year 2011) diễn ra ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ.