Sinh năm 2009, từ năm lên 4, Na Ha Eun đã gây sốt khi thực hiện nhuần nhuyễn vũ đạo của các idolgroup nổi tiếng. Màn vũ đạo ca khúc Shake It (SISTAR), Up & Down (EXID) của cô bé khiến các idol phải bất ngờ.