YouTuber PistolShrimp gây sốt với video mashup 'Beauty and Lord Voldemort' được cắt ghép hay bất ngờ từ 'Beauty and the Beast' và 'Harry Potter'. Chúa tể Voldemort trở thành Quái vật biết phép thuật, có mối tình với nàng Belle xinh đẹp. Video hút hơn 1,5 triệu lượt xem chỉ trong 2 ngày.