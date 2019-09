Khi chào đời, phần thân chị Brave Mandy Sellers hoàn toàn bình thường, nhưng đôi chân lại to quá khổ. Do chứng bệnh hiếm gặp, đôi chân ấy vẫn tiếp tục to ra suốt 36 năm qua và đã nặng tới hơn 62 kg.