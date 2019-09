So với trẻ sinh thường, trẻ sinh mổ có một khởi đầu kém thuận lợi hơn do phải mất đến 6 tháng để hoàn thiện hệ miễn dịch - dài gần gấp 20 lần so với trẻ sinh thường. Do đó, việc chăm sóc hệ miễn dịch trong giai đoạn đầu đời cần cẩn thận.