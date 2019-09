Vượt qua các đối thủ trong cùng khu vực, Quán quân Vietnam's Next Top Model giành ngôi vị Người mẫu xuất sắc nhất châu Á trong đêm chung kết Best model of the World lần thứ 23, diễn ra tối 30/7 tại Bulgaria. Đại diện thứ hai của Việt Nam là Ngọc Tình đoạt giải Người mẫu mặc trang phục dạ hội đẹp nhất.>> Ngọc Tình đóng khố, Huyền Trang áo dài >> Huyền Trang gặp đương kim Người mẫu Thế giới 2009