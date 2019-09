Trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ mới đây, Backstreet Boys có màn tái hợp trên sân khấu trong hai ca khúc nổi tiếng: 'As Long As You Love Me' và 'I Want It That Way' nằm trong album 'Millennium' ra đời cách đây 17 năm. Màn trình diễn của nhóm khiến những khán giả có mặt tại khán phòng nhún nhảy, hát theo không ngừng. Fan Việt Nam cũng chia sẻ rầm rộ video này trên Facebook với sự yêu mến chưa bao giờ thuyên giảm.