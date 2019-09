Brenda Song, ngôi sao của phim 'The Suite Life of Zack and Cody' trên kênh Disney, đã chính thức đẩy mối quan hệ của mình với Trace Cyrus, anh trai Miley lên một nấc mới. Hai người đã đính hôn và ngôi sao 23 tuổi khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út khi đi ra ngoài ở Los Angeles hôm 14/10.>> Sao 'teen' châu Á ở Mỹ >> Miley Cyrus khoe vẻ đẹp trưởng thành