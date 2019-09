Chicago, thuộc bang Illinois, là thành phố lớn thứ ba của Mỹ sau New York và Los Angeles. Dù sầm uất với những cao ốc nhưng thành phố vẫn mát mẻ do nằm bên bờ hồ Michigan rộng mênh mông. Chicago còn có tên là 'Thành phố của gió' vì không gian thoáng đãng. Ảnh trên trang Hello.