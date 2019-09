Tại đêm chung kết cuộc thi The Voice của Mỹ 2016, người hâm mộ vỡ òa khi được chứng kiến màn song ca độc đáo của nữ giám khảo Christina Auguilera với cố diva Whitney Houston qua bản hit lừng danh I Have Nothing. Hình ảnh 3D của cố danh ca Whitney Houston hiện lên sống động và chân thực nhờ được xử lý tinh tế.