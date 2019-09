Biếng ăn ở trẻ không hẳn là vấn đề bệnh lý. Trong nhiều trường hợp, nó chỉ bắt nguồn từ tâm lý hoặc do hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu. Do đó, nếu khéo léo, bạn có thể khắc phục chứng biếng ăn cho bé.