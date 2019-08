Cô Đặng Thị Anh Phương, giáo viên dạy tiếng Anh trường THPT Nghi Xuân (Hà Tĩnh), hát 'My teacher is the best' trên nền làn điệu Dặm Đức Sơn do cô sáng tác. Clip do học trò của cô quay lại trong giờ dạy ngoại khóa.