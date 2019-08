Cô mẫu Brazil tên Maria xuất hiện trên chương trình 'I Can See Your Voice 4' của đài Mnet tối 9/3, motif tương tự show 'Giọng ải giọng ai'. Maria khiến các khách mời và khán giả xao xuyến vì diện mạo xinh đẹp, phong thái tự tin, cho đến khi cô cất giọng hát 'Problem' của Ariana Grande. Màn trình diễn lạc điệu, lệch tông của Maria khiến khán giả cười ngả nghiêng nhưng vẫn cổ vũ rất nhiệt tình cho cô.