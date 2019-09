Lần đầu tiên, 'người đẹp không tuổi' cho con gái ra Hà Nội dự tiệc dù trước đó, chị từng nhiều lần đưa con tham gia các sự kiện giải trí trong TP HCM. Thùy Mi đã 15 tuổi nhưng có chiều cao nổi bật. Cô bé giản dị nhưng rất cá tính khi đứng chụp hình cùng mẹ và các ngôi sao nổi tiếng khác trong đêm 'Dạ tiệc trắng 3' vào tối 31/12 của Mr Đàm.>> Diễm My lần đầu khoe cả hai con gái >> Diễm My - Giáng My khoe con gái yêu