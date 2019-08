Người đẹp nhóm Apink có màn solo 'Dance for you' và 'Drunk in love' trong concert của nhóm ngày 17/12. Nữ ca sĩ gây chú ý với phần trình diễn vũ đạo đầy gợi cảm trong bộ jumpsuit ngắn, động tác đầy khiêu khích khác với hình tượng ngây thơ thường thấy.