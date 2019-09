Xuất hiện với bộ váy hồng rực trong buổi trả lời phỏng vấn của Mario Lopez, Paris Hilton tươi cười suốt thời gian ghi hình ở trung tâm The Grove. Người đẹp vừa chia tay với người tình Cy Waits và đang hạnh phúc với tình yêu mới của đạo diễn phim 'The Hangover', Todd Phillips.>> Paris hôn say đắm Todd Phillips >> Paris bị nghi hẹn hò đạo diễn 'Hangover'