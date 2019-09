Nhiệt độ ban đêm tại hầu khắp các tỉnh miền Bắc đã xuống dưới 17 độ C, nhiều khu vực núi cao xuống 8 độ C. Do liên tiếp có không khí lạnh tăng cường, dự báo giá rét sẽ duy trì ít nhất 5 ngày nữa.