Tối 20/8, Á hậu Việt Nam 2010 đã lên đường tới Brazil sớm vài ngày để chuẩn bị dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011. Đến tiễn cô là cha mẹ, anh trai, Á hậu Thiên Lý và một số bạn bè, người hâm mộ. Ngày 26/8, người đẹp sẽ chính thức bước vào cuộc so tài cùng hơn 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.