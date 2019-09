đình chỉ hoạt động

Công an bước đầu xác định gần 20 người ngất xỉu ở Big C The Garden (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tối qua là do ngạt khí xe máy. Sáng nay, siêu thị trở lại hoạt động bình thường, dù tầng hầm vẫn ngột ngạt.