Cảnh sát đã tìm thấy xác của Adam Goldstein tại căn hộ của anh tại New York hôm qua 28/8. Adam là DJ lừng danh giới showbiz Hollywood, thường được biết đến với tên gọi tắt DJ AM. Nguyên nhân cái chết tạm thời được xác định là do sốc thuốc.