Diện cả 'cây' trắng và đội một bông hoa trắng che kín đầu, Lady Gaga một lần nữa gây ấn tượng mạnh khi biểu diễn tại studio của kênh MTV ở quảng trường Times. Ca sĩ 'Born this way' cũng sẽ tham gia biểu diễn trong lễ trao giải VMA 2011 do kênh MTV tổ chức diễn ra vào ngày 28/8.