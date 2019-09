Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu đình chỉ điều hành công việc với Chủ tịch và trưởng công an phường Hà An (thị xã Quảng Yên) để kiểm điểm trách nhiệm do xảy ra tình trạng người dân đốt pháo vào đêm 30 Tết.