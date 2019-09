Người đẹp của seri phim truyền hình 'Friends' Jennifer Aniston vừa xuất hiện trong show trò chuyện với MC hóm hỉnh Ellen DeGeneres hôm 16/9. Cặp đôi khiến khán giả cười không dứt và trước khi ra về, Jen đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng một đoạn trong bản tình ca có tên 'I've Got a Crush on You'.>> Aniston từng đi cọ toilet >> Aniston và Diaz hoán đổi người tình >> Aniston nên 'tẩu thoát' khỏi Brad Pitt