Bức ảnh về nhân vật Thỏ Bảy Màu bị dịch sai ngữ pháp: 'Are you love me' trên một fanpage lớn. Cậu bạn tác giả của nhân vật bức xúc khi bị hiểu lầm trình độ tiếng Anh yếu kém.