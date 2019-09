Nếu vai diễn Carrie Bradshaw trong 'Sex and the City' nổi tiếng quyến rũ, xinh đẹp thì cơ thể thật sự của Sarah Jessica Parker lại phản ánh điều trái ngược. Minh tinh Hollywood để lộ đôi tay nổi gân và gầy gò khi cô rời nhà ở New York để tới Nga.>> Jessica Parker khóc Alexander McQueen >> Sarah Jessica Parker 'lộ hàng'