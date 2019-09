Bộ phận không khí lạnh nhỏ tràn xuống đêm nay khiến miền Bắc giảm khoảng 4-5 độ C so với hôm qua. Ngày mai, miền Trung nắng nóng dịu bớt, nhưng vẫn ở phổ biến 35-38 độ C.