Go Toe Kyung, sở hữu kênh YouTube có hơn 670.000 người theo dõi, thực hiện video cover 19 ca khúc Kpop đình đám trong 4 tháng đầu 2017. Anh chàng chọc cười người xem khi hóa trang thành Jang Moon Bok trong Produce 101, nhảy 'Knock Knock' (Twice) hay 'Not Today' (BTS) với biểu cảm hài hước.