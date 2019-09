Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Driver Janine, tác giả của: You Say More Than You Think thì hầu hết mọi người có xu hướng nghĩ rằng khi đàn ông gãi mũi của mình, đó là dấu hiệu nói láo. Nhưng hóa ra, cử chỉ đó lại có ý nghĩa khác hoàn toàn.