Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Vũ Trần Triều Thu (Thu Vũ) được mời ngồi ghế giám khảo cuộc thi Nam Vương Philippines. Trong phần thi ứng xử, cô được lựa chọn đặt câu hỏi: ‘What do you think is the essence of winning this pageant?" (Tạm dịch: Bạn nghĩ ý nghĩa của việc thắng cuộc thi sắc đẹp này là gì?") cho thí sinh. Tuy nhiên, hoa hậu khiến MC, thí sinh ngơ ngác khi không hiểu nội dung câu hỏi là gì dù đã đọc lại đến 2 lần. Lỗi phát âm và trình độ ngoại ngữ của Thu Vũ đang bị dân mạng bình luận với nhiều luồng ý kiến.