Các cô gái đến với cuộc thi Vietnam's Next Top Model tuy có sự khác biệt về ngoại hình, phong cách nhưng lại cùng chung tham vọng và quyết tâm trở thành người chiến thắng, bởi cuộc thi chỉ trao giải thưởng duy nhất cho người thắng cuộc. Vì thế, hành trình khắc nghiệt của những người mẫu tiềm năng không tránh khỏi sự tranh chấp, cãi vã.>> Thí sinh có sức khỏe yếu nhất Next Top Model >> 15 cô gái Top Model vào 'ngôi nhà chung' >> Tiết lộ thú vị về 21 ứng viên Next Top Model