Huyền thoại biển xanh

'Mỹ nam hacker' Tae Oh do Shin Won Ho thủ vai đang khiến nhiều khán giả 'đổ gục' vì vẻ ngoài điển trai, tính cách dễ thương. Sau khi 'rung rinh' trước nàng người cá Shim Chung, Tae Oh không ngần ngại giương đôi mắt hình viên đạn, lườm nguýt 'tình địch' Joon Jae (Lee Min Ho).