Đêm chung kết Mister International 2017 diễn ra tại Thái Lan tối 13/2, Nguyễn Tiến Đạt chỉ lọt top 6, lúng túng trước câu hỏi của ban tổ chức bởi khả năng tiếng Anh hạn chế, trong khi phiên dịch viên mắc sai lầm nghiêm trọng. Câu hỏi được đưa ra là: 'What do you think is the next big thing in your country in next decade?' (Tạm dịch: Theo bạn, đâu là vấn đề lớn nhất của đất nước bạn trong thập kỷ tiếp theo?) nhưng nữ phiên dịch đã dịch nhầm thành 'năm tiếp theo' khiến nội dung câu hỏi bị sai lệch.