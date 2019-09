Nữ ca sĩ 'The Born This Way' gây tắc nghẽn đường phố ở New York hôm 21/2 khi diện trang phục vừa sexy và hầm hố. Giữa trời lạnh dưới 0 độ, cô chỉ mặc đồ lót mỏng manh, diện tất lưới, khoác áo da và đi đôi giày cao ngất ngưởng.>> Lady Gaga diện tất 'thủng'

>> Lady Gaga gây náo loạn