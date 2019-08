Trong chương trình 'King of masked singer', Minzy - cựu thành viên 2NE1 - gây bất ngờ với các khách mời và khán giả khi thể hiện ca khúc 'The name that hurts'. Tuy bị loại sớm, Minzy vẫn để lại ấn tượng sâu sắc, nhận được nhiều lời khen ngợi.