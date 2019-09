Người đẹp 24 tuổi Leighton Meester của seri phim ăn khách dành cho tuổi teen 'Gossip Girl' và siêu mẫu Bar Refaeli đã hội ngộ tại sự kiện thời trang đình đám 'Fashion’s Night Out' do tạp chí Vogue tổ chức ở nhà hát Lincoln Center, New York hôm qua 7/9.>> Sao 'Gossip Girls' lộ video sex >> 'Gossip Girl' yêu kiều trong giá rét >> Blake Lively khoe vòng một