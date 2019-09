Team của Đông Nhi làm mới ca khúc 'Baby one more time' đầy ấn tượng và nhận số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo trong liveshow 10 'The Remix'. Có cùng 40 điểm nhưng Isaac ngậm ngùi đứng thứ hai do có lượng bình chọn ít hơn.