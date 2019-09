Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam Dương Kim Sơn (40 tuổi, tại Hà Tĩnh) là luật sư, Giám đốc Công ty TNHH luật Minh Sơn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.