Trên một sân khấu lớn, nữ ca sĩ có hơn 10 phút thăng hoa với hàng loạt bản hit như 'Poker face, Born this way, Telephone, Just dance, Million reasons, Bad romance...' Phần biểu diễn của Lady Gaga được dàn dựng vô cùng hoành tráng, có màn đu lượn bằng dây thót tim, có sự hỗ trợ của cả ngàn vũ công, pháo hoa rực sáng cả vùng trời...