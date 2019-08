Show thứ 8 'So you think you can dance' lên sóng tuần này có màn 'chặt chém' hài hước giữa Trấn Thành và Khánh Thi. Khi nam MC ám chỉ chiều cao của vị giám khảo, Khánh Thi đáp trả: 'Hôm qua vừa đọc báo thấy ai đó cũng mua đôi giày cao 10 phân đứng cạnh cô dâu đấy thôi'. Nghe vậy, Trấn Thành đính chính đôi giày chỉ có 8 cm thôi.