'Nữ hoàng sắc đẹp' và giải vàng Ngôi sao Người mẫu 2011 cùng diện váy xanh, khoe trọn lưng trần gợi cảm khi tham dự đêm thời trang Model Look tại TP HCM. Nhiều mỹ nhân showbiz khác như Diễm My, Giáng My, Ngọc Diễm, Ngọc Trinh... cũng hội tụ trong sự kiện này.