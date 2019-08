Nam thanh niên mạo danh công an tìm bạn gái

Trong chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' số 176 phát sóng trên kênh HTV7, anh chàng tên Võ Minh Nguyên (quê Bến Tre) xưng danh đang công tác tại tại phòng công an thành phố Bến Tre. Kết thúc chương trình, Minh Nguyên nhận được lời đồng ý hẹn hò từ cô gái tên Hòa Minh (25 tuổi). Tuy nhiên, sau khi chương trình lên sóng nhiều người phát hiện có sự bất thường trong lý lịch của Minh Nguyên. Sự việc được công an tỉnh Bến Tre vào cuộc điều tra và xác minh Minh Nguyên không phải là cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Anh chàng sinh năm 1990 giải trình lý do khai mình là công an là để "lấy le" với các bạn gái, ra oai để không bị ăn hiếp.