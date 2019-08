Nhân kỷ niệm 5 năm phát sóng, chương trình Weekly Idol đã mời rất nhiều nhóm Kpop đến tham gia, trong đó có 2 nhóm nữ đình đám là TWICE và G-friend. Với thử thách nhảy nhanh gấp 2 lần, TWICE đã thể hiện vũ đạo Cheer Up, G-friend nhảy Navillera. Màn biểu diễn xuất sắc của cả 2 khiến khán giả mở rộng tầm mắt.