13 thí sinh của Vietnam's Next Top Model vừa được giao thử thách khá nguy hiểm là chụp ảnh với nhện độc. Ban đầu các cô gái đều tỏ ra rất sợ hãi và lo lắng nhưng càng về cuối, họ càng yêu mến 'bạn diễn' của mình. Tuần thi thứ sáu với chủ đề 'Make Over - Thay đổi diện mạo' vốn là tuần thi được nhiều khán giả chờ đợi nhất, sẽ phát sóng vào tối 30/10, đúng ngày lễ Halloween.>> Thùy Dương làm giám khảo Next Top Model nổi giận >> Kikki Lê bất ngờ bị loại khỏi Next Top Model