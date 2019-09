Theo Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, kết quả xét nghiệm 4 mẫu ô mai, xí muội bán cho học sinh tiểu học và ở chợ đầu mối tại Nghệ An đều cho thấy nhiễm độc chì vượt mức cho phép, có loại vượt quá 224 lần.