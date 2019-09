Không nằm ngoài dự đoán của những người yêu điện ảnh, những gương mặt, cái tên nổi bật tại Oscar năm nay như đoàn làm phim 'The King's Speech', 'thiên nga đen' Natalie Portman hay ekip phim 'The Social Net Work' đều ra về trong niềm hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện bởi họ giành hầu hết giải quan trọng của ngày hội điện ảnh uy tín nhất hành tinh.>> Sao lộng lẫy trên thảm đỏ Oscar >> 'The King's Speech' thống lĩnh Oscar >> Diễn viên 'Người nhện' lo lắng với đề cử Oscar