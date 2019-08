Trên Kpop Star 6 ngày 25/12, giọng ca của Park Hyun Jin đã chinh phục Yang Hyun Suk với ca khúc 'The Day We Broke Up'. 'Bố Yang' tấm tắc ngợi khen cậu bé: 'Khi thấy Hyun Jin, tôi không thể không so sánh với G-Dragon. G-Dragon vào YG khi mới 13 tuổi nhưng cậu ấy không hát được như Hyun Jin. Bác nghĩ cháu sẽ nhảy và hát tốt hơn G-Dragon'.