Đêm nhạc kịch cảm xúc của học sinh trường Amsterdam

Chương trình kịch nghệ "LSD ON STAGE 2019: Di Họa" diễn ra tại Nhà hát Tuổi trẻ, do các học sinh của THPT Chuyên Hanoi - Amsterdam thực hiện. Với thông điệp đề cao hạnh phúc và quyền tự do cá nhân, đêm diễn thu hút gần 1.000 khán giả theo dõi.